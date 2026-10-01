ConocoPhillips envisage de céder ses activités en Norvège et ses actifs de Teesside au Royaume-Uni

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

par Pooja Menon

ConocoPhillips COP.N étudie la possibilité de céder ses activités en Norvège et ses actifs de Teesside au Royaume-Uni après avoir reçu une offre non sollicitée, a annoncé jeudi le producteur américain de pétrole et de gaz.

La société n'a pas révélé l'identité de l'acheteur potentiel ni fourni de détails financiers concernant l'offre.

ConocoPhillips a déclaré que cette évaluation s’inscrivait dans sa stratégie d’optimisation de son portefeuille et qu’elle conserverait ces actifs si l’offre ne répondait pas à ses attentes.

Les activités de la société en Norvège sont gérées par l'intermédiaire de filiales, principalement ConocoPhillips Skandinavia AS, qui détient des participations dans plusieurs champs en production et des licences sur le plateau continental norvégien.

Le terminal de Teesside, situé à Seal Sands près de Middlesbrough, traite et exporte du pétrole brut et des liquides de gaz naturel acheminés depuis la mer du Nord norvégienne via le réseau de gazoducs Norpipe. L’installation traite également des volumes provenant de tiers, issus d’autres zones de la mer du Nord.

Les analystes de Capital One Securities ont déclaré estimer la valeur combinée des activités de ConocoPhillips en Norvège et du terminal de Teesside à environ 7 milliards de dollars, soit environ 4 % de la valeur d’entreprise de la société, qui s’élève à 163 milliards de dollars.

La société a indiqué avoir informé ses employés, ses partenaires et les autorités de régulation de cette réévaluation.