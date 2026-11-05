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ConocoPhillips en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action ConocoPhillips COP.N progresse de 1,2% à 136,94 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre , la hausse des prix des matières premières et les mesures de réduction des coûts ayant contribué à compenser la baisse de sa production

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,27 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,97 dollars par action – données compilées par LSEG

** La société augmente son dividende trimestriel de 11%

** Le prix moyen réalisé par COP s'est établi à 61,40 dollars par baril équivalent pétrole pour le trimestre, soit une hausse de 32% par rapport à l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 46,3% depuis le début de l'année

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