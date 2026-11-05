ConocoPhillips double son bénéfice net au 3e trimestre, porté par les cours du pétrole

ConocoPhillips a dégagé un bénéfice net de 4 milliards de dollars au 3e trimestre 2026, soit 3,34 USD par action. Le résultat a plus que doublé sur un an, principalement porté par la hausse des cours, en partie tempérée par la baisse des volumes. Le prix de vente moyen réalisé par l'entreprise s'est élevé à 61,40 USD par baril équivalent pétrole (boe), soit un bond de 32% comparé aux 46,44 USD du 3e trimestre 2025.

Production en léger repli sur fond de tensions géopolitiques

Sur le plan opérationnel, au 3e trimestre 2026, la production s'est établie à 2,302 millions de barils équivalent pétrole par jour (mboed), en baisse de 97 kboed par rapport à la même période l'an dernier. Après ajustement des acquisitions et cessions finalisées, elle recule de 40 kboed (soit -2%) sur un an. La croissance organique issue des "Lower 48" (Etats-Unis continentaux, hors Alaska) a été plus que compensée par les retombées du conflit au Moyen-Orient sur le Qatar et par la hausse des redevances liées au projet Surmont.Dividende relevé de 11% et retour de cash accéléré

Dividende relevé de 11% et retour de cash accéléré

Sur ce trimestre, les flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (CFO) ont atteint 7,2 MdsUSD.

Par ailleurs, le groupe spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures a perçu 1,6 MdUSD issus de la cession d'actifs non stratégiques. Il a financé 3,1 MdsUSD de dépenses d'investissement et de développement.

Fort de cette génération de trésorerie, ConocoPhillips a relevé son dividende ordinaire trimestriel de 11%, le portant à 0,93 USD par action. Cette hausse prendra effet dès le dividende du 4e trimestre, payable le 1er décembre 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 16 novembre 2026. Sur le trimestre écoulé, la société a racheté 2,4 MdsUSD d'actions et versé 1 MdUSD sous forme de dividendes ordinaires.

"Nous avons consolidé notre bilan et poursuivi notre trajectoire vers l'objectif de redistribuer 45% du cash-flow opérationnel (CFO) en 2026, notamment en augmentant notre dividende ordinaire à un rythme situé dans le premier quartile du S&P 500", a déclaré Andy O'Brien, PDG de ConocoPhillips.

"Nous restons également en bonne voie pour générer un point d'inflexion du free cash flow de 7 MdsUSD d'ici 2029, un niveau record parmi nos pairs", précise le dirigeant.

Côté perspectives, pour le 4e trimestre 2026, ConocoPhillips anticipe une production comprise entre 2,32 et 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour. Les prévisions annuelles concernant les dépenses d'investissement (Capex) et les coûts d'exploitation ajustés demeurent inchangées.