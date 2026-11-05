ConocoPhillips dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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ConocoPhillips COP.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours des matières premières et à des mesures de réduction des coûts.

Le plus grand producteur indépendant américain de pétrole et de gaz a affiché un bénéfice ajusté de 3,27 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,97 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.