ConocoPhillips dépasse les estimations pour le bénéfice du deuxième trimestre

ConocoPhillips COP.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production ayant aidé le producteur de pétrole et de gaz à compenser l'impact de la faiblesse des prix du brut.

Sur une base ajustée, ConocoPhillips a déclaré un bénéfice de 1,42 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,38 $, selon les données compilées par LSEG.