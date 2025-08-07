 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 733,83
+1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ConocoPhillips dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats dans les paragraphes 2 à 5)

ConocoPhillips COP.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production ayant aidé le producteur de pétrole et de gaz à compenser l'impact de la faiblesse des prix du brut.

Le prix moyen du Brent LCOc1 a baissé de près de 20 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, les droits de douane américains, la faiblesse des signaux économiques mondiaux et l'augmentation de la production de l'OPEP+ ayant pesé sur les prix.

Les tensions géopolitiques ont également pesé sur le sentiment. Les prix ont brièvement dépassé les 80 dollars le baril en juin après qu'Israël a frappé les sites nucléaires iraniens, mais ils sont retombés à environ 67 dollars à la fin du trimestre, en raison de l'affaiblissement des primes de risque et des inquiétudes concernant la demande.

La production du deuxième trimestre s'est élevée à 2,39 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), soit une augmentation de 446 000 boepd par rapport à la même période de l'année précédente.

Les prix moyens réalisés par l'entreprise se sont élevés à 45,77 dollars par baril équivalent pétrole, soit 19 % de moins que l'année précédente.

Sur une base ajustée, ConocoPhillips a déclaré un bénéfice de 1,42 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,38 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
93,120 USD NYSE -0,11%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,37 USD Ice Europ +0,61%
Pétrole WTI
64,81 USD Ice Europ +0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP Video 07.08.2025 13:08 

    Des familles d'otages israéliens embarquaient jeudi à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Eli Lilly) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,56% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX ... Lire la suite

  • Plusieurs bateaux transportant des membres des familles d'otages israéliens quittent le port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, le 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:57 

    Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux. ... Lire la suite

  • Vue générale de Kaboul, le 3 août 2025, où de nombreux Afghans ont un mal croissant à se loger, surtout ceux revenus du Pakistan et d'Iran récemment ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Se loger à Kaboul, mission quasi impossible
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:48 

    De retour au pays après avoir été chassé d'Iran, Mohammed Mohsen Zaryab cherche depuis des semaines un logement à Kaboul, où le secteur immobilier déjà sous tension n'est pas prêt à accueillir l'afflux d'Afghans expulsés des pays voisins. La capitale d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank