ConocoPhillips dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

ConocoPhillips COP.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production ayant aidé le producteur de pétrole et de gaz à compenser l'impact de la faiblesse des prix du brut.

Le prix moyen du Brent LCOc1 a baissé de près de 20 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, les droits de douane américains, la faiblesse des signaux économiques mondiaux et l'augmentation de la production de l'OPEP+ ayant pesé sur les prix.

Les tensions géopolitiques ont également pesé sur le sentiment. Les prix ont brièvement dépassé les 80 dollars le baril en juin après qu'Israël a frappé les sites nucléaires iraniens, mais ils sont retombés à environ 67 dollars à la fin du trimestre, en raison de l'affaiblissement des primes de risque et des inquiétudes concernant la demande.

La production du deuxième trimestre s'est élevée à 2,39 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), soit une augmentation de 446 000 boepd par rapport à la même période de l'année précédente.

Les prix moyens réalisés par l'entreprise se sont élevés à 45,77 dollars par baril équivalent pétrole, soit 19 % de moins que l'année précédente.

Sur une base ajustée, ConocoPhillips a déclaré un bénéfice de 1,42 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,38 dollars, selon les données compilées par LSEG.