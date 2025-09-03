ConocoPhillips annonce une réduction de 20 à 25 % de ses effectifs, les actions chutent

(Nouveau tout au long de l'année, ajout de détails et de contexte, mise à jour du cours de l'action) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Ernest Scheyder

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N va réduire de 20 à 25 % ses effectifs dans le cadre d'un vaste programme de restructuration, a déclaré un porte-parole de la société mercredi.

Les actions de la société ont baissé de 4,7 %, à environ 94 dollars.

Les employés ont reçu ce matin un courriel contenant un message vidéo du directeur général Ryan Lance détaillant les plans, ont déclaré quatre sources de ConocoPhillips à Reuters. La société devrait organiser une réunion publique jeudi matin à 9 heures, heure centrale, ont indiqué les sources.

ConocoPhillips emploie environ 13 000 personnes dans le monde, ce qui signifie qu'entre 2 600 et 3 250 employés seront concernés. La plupart des suppressions seront effectuées avant la fin de l'année, a déclaré Dennis Nuss, porte-parole de ConocoPhillips, dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

La nouvelle structure et la nouvelle direction seront rendues publiques à la mi-septembre, et la nouvelle organisation sera mise en place d'ici 2026, ont précisé deux des sources.

La major pétrolière Chevron CVX.N a également annoncé des licenciements en début d'année, tout comme la société de services SLB SLB.N .

En avril, deux sources ont déclaré à Reuters que ConocoPhillips, dont le siège est à Houston, avait engagé le cabinet de conseil en gestion Boston Consulting Group pour le conseiller sur la restructuration et le programme de licenciements, appelé en interne "Competitive Edge."

Le bénéfice net de ConocoPhillips a diminué au deuxième trimestre pour atteindre environ 2 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis le trimestre clos en mars 2021, lorsque le COVID-19 avait ravagé la demande. L'entreprise a mis en garde contre l'incertitude et la volatilité des marchés en mai, ajoutant qu'elle cherchait à renforcer l'efficacité du capital et à réduire les coûts dans l'ensemble de l'organisation.