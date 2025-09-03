ConocoPhillips annonce une réduction de 20 à 25 % de ses effectifs, les actions chutent

(Ajout de détails tirés du message vidéo de l'entreprise aux paragraphes 3 et 4, mise à jour des actions au paragraphe 2) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Ernest Scheyder

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N va réduire ses effectifs de 20 à 25 % dans le cadre d'un vaste programme de restructuration, a déclaré mercredi un porte-parole de l'entreprise après que cinq sources ont dit à Reuters que le directeur général Ryan Lance avait détaillé les plans dans un message vidéo plus tôt dans la matinée.

Les actions du plus grand producteur de pétrole indépendant étaient en baisse de 3,9 % à environ 95,11 dollars.

Lance a déclaré dans un message vidéo entendu par Reuters: "Au fur et à mesure que nous rationalisons notre organisation et que nous retirons du travail du système, nous aurons besoin de moins de rôles", ajoutant que la hausse des coûts laissait la société derrière ses pairs.

Il a indiqué que les coûts de production contrôlables étaient supérieurs de 2 dollars par baril à ceux de ses concurrents. Les coûts sont passés de 11 dollars en 2021 à 13 dollars en 2024.

ConocoPhillips emploie environ 13 000 personnes dans le monde, ce qui signifie qu'entre 2 600 et 3 250 employés seront touchés. La plupart des réductions seront effectuées avant la fin de l'année, a déclaré Dennis Nuss, porte-parole de ConocoPhillips, dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

La nouvelle structure et la nouvelle direction seront rendues publiques à la mi-septembre, et la réorganisation sera achevée d'ici 2026, ont déclaré deux des sources.

La société doit organiser une réunion publique jeudi matin à 9 heures (heure centrale), ont précisé les sources.

La major pétrolière Chevron CVX.N a également annoncé des licenciements en début d'année , tout comme la société de services SLB SLB.N .

En avril, deux sources ont déclaré à Reuters que ConocoPhillips, dont le siège est à Houston, avait engagé le cabinet de conseil en gestion Boston Consulting Group pour le conseiller sur la restructuration et le programme de licenciements, appelé en interne "Competitive Edge"

Le mois dernier, ConocoPhillips a déclaré avoir identifié plus d'un milliard de dollars d'opportunités supplémentaires de réduction des coûts et d'amélioration des marges, en plus du milliard de dollars d'économies réalisées grâce à l'acquisition de Marathon Oil l'année dernière.

Le bénéfice net de ConocoPhillips a diminué au deuxième trimestre pour atteindre environ 2 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis le trimestre clos en mars 2021, lorsque le COVID-19 avait ravagé la demande.