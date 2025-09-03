ConocoPhillips annonce une réduction de 20 à 25 % de ses effectifs

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N va supprimer 20 à 25 % de ses effectifs, a déclaré mercredi un porte-parole de la société.

Les employés ont reçu ce matin un courriel contenant un message vidéo du directeur général Ryan Lance détaillant les plans, ont déclaré trois sources à Reuters. La société devrait tenir une réunion publique jeudi matin à 9 heures, heure centrale, ont déclaré les sources.