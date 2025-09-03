 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 720,50
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ConocoPhillips annonce une réduction de 20 à 25 % de ses effectifs
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N va supprimer 20 à 25 % de ses effectifs, a déclaré mercredi un porte-parole de la société.

Les employés ont reçu ce matin un courriel contenant un message vidéo du directeur général Ryan Lance détaillant les plans, ont déclaré trois sources à Reuters. La société devrait tenir une réunion publique jeudi matin à 9 heures, heure centrale, ont déclaré les sources.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
94,660 USD NYSE -4,39%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,96 USD Ice Europ -1,61%
Pétrole WTI
64,33 USD Ice Europ -2,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank