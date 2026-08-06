ConocoPhillips : Andy O'Brien deviendra le PDG en septembre 2026

ConocoPhillips a annoncé qu'Andy O'Brien, directeur financier et vice-président exécutif de la stratégie et du développement commercial, succédera à Ryan Lance aux postes de président et directeur général. Dès sa nomination, M. O'Brien rejoindra également le conseil d'administration.

Après une carrière remarquable et marquante, Ryan Lance prendra sa retraite en tant que président-directeur général et deviendra président exécutif du conseil d'administration dans le cadre d'un rôle de transition.

Andy O'Brien a débuté sa carrière chez ConocoPhillips en 1997 et a occupé de nombreux postes à responsabilité croissante dans les domaines de la finance, de la planification et de la stratégie à travers le monde, avant d'intégrer l'équipe de direction de l'entreprise en 2022. Depuis lors, il a dirigé plusieurs secteurs clés, supervisant les activités de l'entreprise en Alaska et à l'international, le commerce, le GNL, la finance, la stratégie d'entreprise, les relations investisseurs ainsi que les fuions et acquisitions.

En outre, Konnie Haynes-Welsh, actuellement vice-présidente des finances et contrôleuse de gestion, deviendra vice-présidente sénior et directrice financière. Elle a rejoint ConocoPhillips en 2012 et y a exercé des fonctions de direction à responsabilité croissante dans les domaines de la finance et de la stratégie, notamment au sein de la stratégie d'entreprise, de la conformité et de la région Lower 48. Elle a ensuite occupé le poste de trésorière avant d'être nommée vice-présidente des finances et contrôleuse de gestion. Avant de rejoindre ConocoPhillips, elle a travaillé pour PricewaterhouseCoopers et Mariner Energy.

Ces nominations prendront effet le 1er septembre 2026.