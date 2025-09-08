ConocoPhillips achètera du GNL au projet Rio Grande Train 5 de NextDecade

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ConocoPhillips COP.N achètera 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié aux installations d'exportation de NextDecade NEXT.O à Rio Grande, au Texas, pendant 20 ans, ont déclaré les deux entreprises lundi. NextDecade fournira le combustible super réfrigéré à partir de sa cinquième installation de liquéfaction, également connue sous le nom de train, à Rio Grande.