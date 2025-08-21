 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ConocoPhillips achètera du GNL à Sempra dans le cadre de la phase 2 du projet Port Arthur
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi qu'il obtiendrait 4 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié du projet Sempra SRE.N Port Arthur LNG Phase 2 au Texas pour desservir les principaux marchés mondiaux.

L'activité commerciale dans le secteur américain du GNL s'est accélérée après que le président Donald Trump a levé le moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de gaz naturel liquéfié peu après son entrée en fonction en janvier .

ConocoPhillips achètera du GNL sur une durée de 20 ans sur la base d'un prix franco à bord, a déclaré la société dans un communiqué.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, avec une capacité totale qui devrait atteindre 115 millions de tonnes métriques par an cette année, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

"Le rôle du GNL américain dans la satisfaction des besoins de sécurité énergétique des alliés de l'Amérique ne cesse de croître", a déclaré Jeffrey Martin, directrice générale de Sempra.

Elle a ajouté que cette expansion permettrait aux producteurs américains d'accéder aux marchés mondiaux tout en soutenant la croissance économique du pays.

La phase 2 du projet Port Arthur de Sempra a reçu l' approbation des États-Unis en mai pour exporter du GNL vers les marchés d'Europe et d'Asie.

Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips, a déclaré que le nouveau contrat d'approvisionnement faisait progresser la stratégie mondiale de l'entreprise en matière de GNL en construisant un "réseau d'approvisionnement en GNL flexible et fiable" pour répondre à la demande croissante.

En 2022, ConocoPhillips a signé un contrat de 20 ans pour l'achat de 5 MTPA de GNL et a signé un accord pour l'achat d'une participation de 30 % dans la phase 1 de Port Arthur LNG, qui devrait commencer à fonctionner en 2027.

La décision finale d'investissement pour la phase 2 devrait être prise dans le courant de l'année.

