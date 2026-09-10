Connexion internet : Eutelsat commande 229 satellites de plus à Airbus

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Airbus a annoncé jeudi une commande de 229 satellites supplémentaires, destinés à l'offre de connexion internet d'Eutelsat, OneWeb, à l'occasion du sommet international sur l'espace à Paris.

"Eutelsat a signé un accord d'autorisation de démarrage (ATP) avec Airbus Defence and Space portant sur les activités industrielles initiales relatives à ces 229 satellites", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

Eutelsat exploite déjà quelque 650 satellites. C'est beaucoup moins que son concurrent américain, Starlink (groupe SpaceX), qui a dépassé 10.000, mais plus qu'Amazon Leo, qui en a moins de 400.

Airbus s'est vu commander au total 669 satellites pour OneWeb.

"Notre programme de renouvellement de flotte avance à grands pas", s'est félicité le directeur général d'Eutelsat, Jean-François Fallacher, cité dans le communiqué.

"Avec plus de 600 satellites évoluant sur 12 plans orbitaux synchronisés à 1.200 km au-dessus de la Terre, cette constellation apporte l’internet haut débit aux quatre coins de la planète", selon l'opérateur français.