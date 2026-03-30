Connect Biopharma progresse grâce à un médicament contre l'eczéma qui s'avère durablement efficace dans une étude menée en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Connect Biopharma CNTB.O augmentent de 7,9 % à 3,72 $ avant la mise sur le marché ** La société affirme que son médicament expérimental, le rademikibart, a montré un bénéfice fort et durable dans une étude de phase avancée d'un an en Chine chez des personnes souffrant d'eczéma modéré à sévère, une maladie inflammatoire courante de la peau

** Près de 90 % des patients de l'étude de 52 semaines avaient une peau claire ou presque claire, tandis qu'environ 97 % d'entre eux ont constaté une réduction importante de la gravité de la maladie

** Le médicament a été bien toléré, avec des effets secondaires similaires à ceux du placebo et une faible inflammation oculaire observée avec les traitements concurrents

** ajoute que l'étude a été menée par son partenaire chinois Simcere, qui détient les droits pour la Grande Chine et pourrait devoir jusqu'à 110 millions de dollars en étapes et en redevances

** Le radémikibart n'est encore approuvé nulle part et l'entreprise cherche des partenaires en dehors de la Chine

** Le CNTB a été multiplié par deux en 2025