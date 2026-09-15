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Connect Biopharma en baisse après l'échec d'un médicament contre l'asthme à atteindre son objectif principal lors d'une étude de phase précoce
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** L'action de la société de biotechnologie Connect Biopharma CNTB.O recule de 28,7 % à 1,23 dollar avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental contre l’asthme, le rademikibart, n’a pas atteint l’objectif principal d’une étude de phase précoce menée chez des patients souffrant de crises d’asthme sévères, bien qu’il ait réduit les échecs thérapeutiques de 66 % par rapport au placebo

** Elle précise que le critère d’évaluation relatif aux échecs thérapeutiques n’a pas atteint le seuil de signification statistique en raison d’un taux d’échecs thérapeutiques inférieur aux prévisions dans le cadre de l’étude

** Toutefois, le médicament a significativement amélioré la fonction pulmonaire en l’espace d’une semaine, affichant une amélioration supérieure de 130 ml par rapport au placebo

** Le médicament expérimental a également réduit de 50 % les visites aux urgences ou chez le médecin non programmées dues à une aggravation des symptômes de l’asthme

** La société attend les résultats d’une étude de phase intermédiaire dans le courant du mois et prévoit de discuter d’un programme de développement de phase avancée avec la FDA américaine

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 39 % depuis le début de l’année

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