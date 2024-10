Confronté à un nouveau risque en Italie, Edenred se veut rassurant

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Edenred, société de services prépayés qui commercialise notamment les Ticket Restaurant, a averti jeudi qu'un amendement prévoyant le plafonnement des commissions en Italie pourrait lui coûter 60 millions d'euros en 2025, mais s'est voulu rassurant sur son objectif de croissance.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 682 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 6,1% sur un an, mais plus bas que prévu par les analystes (695 millions).

Pour 2024, Edenred vise désormais un Ebitda (marge brute d'exploitation) compris entre 1,245 et 1,285 milliard d'euros contre une fourchette entre 1,23 et 1,3 milliard d'euros annoncée en juillet.

Dans son communiqué, le groupe indique qu'en Italie, un amendement déposé le 23 octobre compte plafonner à 5% les commissions payées par les commerçants aux émetteurs de titres-restaurant dans le secteur privé.

Dans le cas où l’amendement serait adopté, "l'impact sur l'Ebitda du groupe serait de l'ordre de 60 millions d’euros en 2025 et de l’ordre de 120 millions d’euros en année pleine".

"On aurait potentiellement aussi un impact en 2026, mais c'est un peu loin pour se prononcer", a ajouté lors d'un point presse téléphonique le directeur général finance Julien Tanguy.

Edenred serait toutefois "confiant dans sa capacité à générer une croissance organique de l'Ebitda d'au moins 10% en 2025, dans l'hypothèse d’une mise en application au 1er juillet 2025".

Sans nouvelle réglementation, Edenred confirme une croissance organique "d'au moins 12% en 2025", telle que présentée dans son plan startégique.

"Compte tenu de notre taille, de notre très saine situation financière, de la diversité de notre exposition géographique, de l'élargissement de notre offre au-delà des titres restaurant qui ne représentent plus que 43% de notre chiffre d'affaires et de notre capacité à croître dans des marchés attractifs et encore largement sous-pénétrés, dont l'Italie, Edenred est tout à fait capable d'absorber cet impact" a assuré Julien Tanguy.

Il a également indiqué que "les taux pratiqués en Italie sont plus élevés que dans les autres pays où nous opérons" et que le groupe contesterait l'amendement devant la justice italienne et européenne s'il était adopté.

En 2023, Edenred a généré un chiffre d'affaires opérationnel d’environ 400 millions d'euros dans le pays.

Un autre dossier italien a pesé sur le cours d'Edenred ces derniers mois : le parquet de Rome a demandé le renvoi en procès de quatre anciens dirigeants d'Edenred Italia, pour des délits d'escroquerie aggravée, d'obstruction à une procédure d'attribution de marché public et des infractions administratives.

"Notre dossier a été transmis à un juge d'instruction avant l'été. La procédure est à ses débuts et on sait qu'elle va durer quelques années", a rappelé Julien Tanguy, ajoutant qu'une première audience "de procédure" était prévue avant le 31 décembre cette année.

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s'établit à 79 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 2,2%, grâce à une "croissance à deux chiffres des solutions d'avantages aux salariés, malgré un contexte politique incertain entraînant un ralentissement dans la prise de décision de certains +prospects+, notamment dans le segment des PME".

Une journée investisseurs est prévue le 3 décembre pour faire le point sur le plan stratégique.