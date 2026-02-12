Conflit entre Carrefour et ses franchisés: le distributeur a proposé un accord amiable, en vain

Carrefour a tenté de négocier un accord amiable avec l'Association des franchisés Carrefour (AFC), qui a attaqué son modèle en justice avec le soutien de Bercy, mais les discussions ont tourné court, a déploré mercredi le distributeur, confirmant une information de La Lettre.

L'AFC, qui revendique quelque 400 magasins, a assigné Carrefour fin 2023 devant le tribunal de commerce de Rennes, invoquant une relation commerciale déséquilibrée.

Le ministère de l'Economie a depuis préconisé d'infliger à Carrefour une amende de 200 millions d'euros.

En échange d'un "désistement" de l'AFC de cette procédure, Carrefour lui a "proposé 15 millions d'euros", a affirmé La Lettre mercredi, document à l'appui.

"Des réunions AFC/Carrefour ont eu lieu en novembre 2025" avec Thierry Barbier, alors président de l'AFC, "entouré de plusieurs membres de son conseil", a réagi Benoît Soury, directeur exécutif Carrefour Proximité (Carrefour Contact, Carrefour City, etc.) sur Linkedin.

Ces réunions "se sont poursuivies en décembre et janvier avec" le successeur de M. Barbier, Anthony Thebaud, pour "essayer de trouver un accord amiable", explique-t-il.

L'ensemble des propositions "était assorti du paiement d'une indemnité financière significative au profit de l'AFC par Carrefour, en compensation du désistement par l'AFC de la procédure" à Rennes, poursuit M. Soury.

Mais "le président Thebaud nous a averti la semaine dernière de l'arrêt des discussions en cours, non pas en raison du rejet par les membres de l'AFC de la proposition de Carrefour, mais par la décision d'ex-franchisés Carrefour et de leur conseils, ou de franchisés engagés dans des procédures individuelles contre Carrefour, membres du conseil d'administration de l'AFC", assure-t-il.

Nous "regrettons que des situations individuelles aient primé sur l'intérêt collectif", ajoute le dirigeant.

Mardi, l'expert de la distribution Olivier Dauvers avait révélé sur son site "le départ précipité" d'Anthony Thebaud de l'AFC, dont Thierry Barbier a repris la présidence.

L'AFC reproche à M. Thebaud "d'avoir négocié tout seul" un "protocole exécrable" sans "avoir averti ni avocats ni conseil d'administration", a indiqué à l'AFP Thierry Barbier, assurant que le rejet du projet était "collectif".

"Il y a eu des discussions que l'on a stoppées", le distributeur refusant de prouver qu'il "voulait effectivement modifier le modèle économique proposé aux franchisés", selon lui.

L'affaire revêt une grande importance pour Carrefour. Le groupe dirigé par Alexandre Bompard mise depuis plusieurs années sur le modèle de la franchise et de la location-gérance pour sauver sa rentabilité dans un secteur hyperconcurrentiel.

Carrefour et l'AFC assurent rester ouverts au dialogue.