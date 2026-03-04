Conflit en Iran : la hausse du pétrole pourrait accélérer le renouvellement des flottes aériennes
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 14:40
Jefferies estime que l'escalade du conflit en Iran depuis le 28 février, qui a provoqué une hausse d'environ 8% du prix du pétrole, ne devrait avoir qu'un impact limité sur le trafic aérien mondial. En effet, l'analyste met en avant la faible corrélation à long terme entre les prix du pétrole et la croissance de l'ASK (Available Seat Kilometers), indicateur de capacité aérienne.
En revanche, le broker estime que la hausse du carburant pourrait influencer la gestion des flottes. Les retraits d'avions apparaissent ainsi fortement corrélés au prix du pétrole avec un décalage d'environ un an, la corrélation atteignant 0,75 sur la période 1987-2025. Ainsi, des prix élevés pourraient accélérer la mise à la retraite d'appareils anciens au profit de modèles de nouvelle génération, plus économes en carburant (parfois jusqu'à 20%).
Le Moyen-Orient représente environ 10% du trafic aérien mondial et 6% de la flotte globale. Dans ce contexte, Jefferies anticipe une croissance du trafic aérien mondial de 5,1% en 2026 (vs 4,9% pour IATA, l'International Air Transport Association) et une poursuite de la dynamique du marché de la maintenance et des pièces détachées, soutenue par une flotte mondiale vieillissante.
A lire aussi
-
Le gouvernement cubain a adopté mardi un décret établissant un cadre juridique pour créer des entreprises mixtes entre entités étatiques et acteurs privés, une première sur l'île communiste. Le décret-loi 114/2025, paru dans le Journal officiel, prévoit plusieurs ... Lire la suite
-
Les dirigeants de l'ex-parti néonazi grec Aube dorée ont été reconnus coupables mercredi d'"appartenance et de direction d'une organisation criminelle" par une cour d'appel d'Athènes qui les jugeait notamment pour le meurtre d'un rappeur en 2013. La présidente ... Lire la suite
-
Méditerranée : la Russie accuse l'Ukraine d'avoir coulé un de ses navires méthanier avec des drones navals
L'Autorité libyenne des ports et du transport maritime a indiqué dans la nuit que ce bateau avait fait naufrage après des "explosions soudaines" d'origine inconnue. "Terrorisme" et "piraterie". La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir coulé un navire russe qui transportait ... Lire la suite
-
Gedi, maison mère du quotidien italien La Stampa, a signé un contrat préliminaire de cession du titre au groupe de médias SAE, laquelle devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026, ont annoncé mercredi les deux éditeurs de presse dans un communiqué commun. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer