 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Conflit en Iran : la hausse du pétrole pourrait accélérer le renouvellement des flottes aériennes
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 14:40

Dans une note publiée ce matin, les analystes de Jefferies se penchent sur les conséquences de la hausse récente du brut pour le secteur aérien et l'aéronautique commerciale.

Jefferies estime que l'escalade du conflit en Iran depuis le 28 février, qui a provoqué une hausse d'environ 8% du prix du pétrole, ne devrait avoir qu'un impact limité sur le trafic aérien mondial. En effet, l'analyste met en avant la faible corrélation à long terme entre les prix du pétrole et la croissance de l'ASK (Available Seat Kilometers), indicateur de capacité aérienne.

En revanche, le broker estime que la hausse du carburant pourrait influencer la gestion des flottes. Les retraits d'avions apparaissent ainsi fortement corrélés au prix du pétrole avec un décalage d'environ un an, la corrélation atteignant 0,75 sur la période 1987-2025. Ainsi, des prix élevés pourraient accélérer la mise à la retraite d'appareils anciens au profit de modèles de nouvelle génération, plus économes en carburant (parfois jusqu'à 20%).

Le Moyen-Orient représente environ 10% du trafic aérien mondial et 6% de la flotte globale. Dans ce contexte, Jefferies anticipe une croissance du trafic aérien mondial de 5,1% en 2026 (vs 4,9% pour IATA, l'International Air Transport Association) et une poursuite de la dynamique du marché de la maintenance et des pièces détachées, soutenue par une flotte mondiale vieillissante.

Pétrole et parapétrolier
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank