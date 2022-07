Confirmation du potentiel de hausse considérable après la mise à jour de nos prévisions. (Crossject)

Nos prévisions reposent sur les hypothèses suivantes : premièrement, la commercialisation des produits interviendra dans le cadre d’accords de partenariat. Autrement dit, Crossject bénéficiera “d’upfront fees” et de redevances, les premiers finançant en partie les études cliniques. Globalement, le chiffre d’affaires de Crossject pourra être perçu comme une fraction (40%) du prix d’achat supporté par l’utilisateur final, le solde représentant la marge du distributeur/grossiste après prise en compte des coûts de logistique et de commercialisation. Nous avons également intégré un facteur de risque : 50% pour l’ensemble des NTE, à l’exception du Midazolam, de l’Epinéphrine et de l’Hydrocortisone (70%, soit un risque d’échec de 30%). Enfin, nous avons tenu compte du récent succès remporté auprès de la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) qui a passé une commande de 60m$ (les livraisons devant commencer dès l’obtention de l’approbation de la FDA) à Crossject pour le Zeneo Midazolam dans le cadre du traitement de l’épilepsie et de la lutte contre les agents neurotoxiques, et qui apportera un soutien financier pour finaliser la R&D et répondre aux exigences réglementaires en vue du dépôt d’une demande d’autorisation à la FDA pour Zeneo Midazolam 10mg et pour une nouvelle dose pédiatrique (cf. notre Latest du 20 juin 2022).

De fait, nos prévisions reposent sur les hypothèses évoquées avec la direction en termes de nombre d’unités vendues (c’est-à-dire de dispositifs Zeneo), de montée en puissance depuis le lancement commercial jusqu’à la maturité, et ce pour chaque sous-marché (soit chaque NTE), avec un facteur de risque correspondant à la probabilité d’éventuelles difficultés lors du processus d’approbation et d’une impossibilité de trouver un partenaire approprié.

Les prévisions en termes de flux de trésorerie qui en découlent laissent entrevoir un potentiel de hausse considérable sur la base du cours actuel. En termes de valorisation par l’ANR, nous avons retenu un multiple de chiffre d’affaires prudent (3x) pour chaque NTE pour 2025 et 2026, conduisant également à un potentiel de hausse très important. Il convient enfin de noter que la valorisation par les comparables est défavorable à Crossject, ce dernier ne générant pas de chiffre d’affaires, et donc de résultats, avant 2024.