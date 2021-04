Confirmation des objectifs annoncés lors de l'introduction en bourse d'Alchimie avec une surperformance du chiffre d'affaires 2020

- Surperformance de l'objectif de Chiffre d'affaires 2020 annoncé lors de l'introduction en bourse

- Atteinte des objectifs opérationnels : 70 chaînes et 330 000 abonnés à fin 2020

- Confirmation de l'atteinte de l'équilibre opérationnel au T4 2022

- Position de trésorerie de 15 M€ au 31 décembre 2020



Paris, le 27 avril 2021 - 17h45 CEST - ALCHIMIE (FR0014000JX7 - ALCHI - Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil d'administration du 22 avril 2021.