Confirmation de la pertinence du modèle d’AFYREN et poursuite de la montée en puissance industrielle

• AFYREN, un acteur engagé dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique du secteur de la chimie, poursuit sa croissance :
o Le cap des 1 000 tonnes d’acides biosourcés produits depuis le début du ramp-up est dépassé , dont 200 tonnes depuis le redémarrage de juillet
o La capacité de production démontrée a été poussée à 30% à plusieurs reprises et a atteint les 40% sur 48 heures, grâce aux travaux de juin, à confirmer sur des plages de production longues
o Le process de l’usine et son système de recyclage des eaux ont démontré leur adaptabilité à une période de canicule et de stress hydrique
• AFYREN vise un nouveau doublement du chiffre d’affaires d’AFYREN NEOXY au second semestre par rapport au premier semestre 2026
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