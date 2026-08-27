Confirmation de la pertinence du modèle d’AFYREN et poursuite de la montée en puissance industrielle

• AFYREN, un acteur engagé dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique du secteur de la chimie, poursuit sa croissance :



o Le cap des 1 000 tonnes d’acides biosourcés produits depuis le début du ramp-up est dépassé , dont 200 tonnes depuis le redémarrage de juillet

o La capacité de production démontrée a été poussée à 30% à plusieurs reprises et a atteint les 40% sur 48 heures, grâce aux travaux de juin, à confirmer sur des plages de production longues

o Le process de l’usine et son système de recyclage des eaux ont démontré leur adaptabilité à une période de canicule et de stress hydrique



• AFYREN vise un nouveau doublement du chiffre d’affaires d’AFYREN NEOXY au second semestre par rapport au premier semestre 2026