Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Confinement-Philippe veut préciser les règles pour les rendre plus strictes Reuters • 23/03/2020 à 20:49









PARIS, 23 mars (Reuters) - Edouard Philippe a annoncé lundi son intention de préciser par décret les conditions du confinement en vigueur en France pour enrayer la propagation du coronavirus "de façon à les rendre plus strictes". Le chef du gouvernement, dont les décisions entreront en vigueur mardi, a notamment annoncé la fermeture des marchés ouverts, tout en laissant aux préfets la possibilité de déroger à cette règle. "Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures de couvre-feu là où la situation sanitaire l'exige", a-t-il déclaré lors d'un entretien sur TF1, jugeant que le confinement pouvait durer "encore quelques semaines". (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.