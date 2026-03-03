Conférence judiciaire prévue mardi dans l'affaire opposant les États-Unis à la banque turque Halkbank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une Conférence judiciaire est prévue mardi dans le cadre de la longue procédure pénale engagée par le gouvernement américain, qui accuse la banque publique turque Halkbank HALKB.IS de fraude, de blanchiment d'argent et de complot visant à aider l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines.

Les avocats du gouvernement et de Halkbank devraient comparaître devant le juge Richard Berman, du tribunal fédéral de Manhattan, et pourraient apporter des éclaircissements sur les prochaines étapes de l'affaire.

Cette conférence de situation intervient cinq mois après que la Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner la décision d'une cour d'appel fédérale qui avait autorisé les poursuites.

L'affaire Halkbank est depuis longtemps une épine dans les relations entre les États-Unis et la Turquie, le président turc Tayyip Erdogan l'ayant qualifiée d'étape "illégale et hideuse".

Les procureurs américains ont initialement inculpé Halkbank en 2019, pendant le premier mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche. L'affaire n'est pas liée aux tensions actuelles au Moyen-Orient.

Halkbank a été accusée d'avoir utilisé des intermédiaires financiers et des sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis dans le cadre de son programme d'évasion des sanctions .

Les procureurs ont déclaré que la banque avait secrètement transféré 20 milliards de dollars de fonds restreints, converti les revenus pétroliers en or et en espèces au profit d'intérêts iraniens et documenté de fausses expéditions de nourriture pour justifier les transferts de revenus pétroliers.

Halkbank a plaidé non coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de complot.

En 2023, la Cour suprême des États-Unis a temporairement annulé les poursuites , tout en reconnaissant que la volonté du Congrès de protéger les pays étrangers et leurs instruments de la responsabilité civile ne couvrait pas les affaires pénales.

Elle a plutôt ordonné à la Cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis d'examiner de manière plus approfondie si l'immunité en vertu de la common law séculaire protégeait Halkbank.

La cour d'appel a conclu à l'absence d'une telle protection en octobre 2024, ce qui a incité Halkbank à faire appel pour la deuxième fois devant la Cour suprême. L'administration Trump a fait valoir que la common law ne protège pas les entreprises publiques étrangères contre les poursuites pénales.