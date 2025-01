Aurora affirme en être aux dernières étapes de la validation de sa solution Aurora Driver pour les opérations sans conducteur sur la voie publique. L'Aurora Driver est équipé d'un ordinateur puissant et de capteurs lui permettant de fonctionner en toute sécurité à vitesse d'autoroute.

(AOF) - Aurora Innovation (+29,15% à 8,395 euros), spécialiste californien des logiciels pour la conduite autonome, affiche une des plus fortes hausses du Nasdaq. Nvidia a annoncé un partenariat stratégique à long terme avec cette société, impliquant également l’équipementier allemand Continental, pour déployer des camions sans conducteur à grande échelle, alimentés par Nvidia Drive. Le système de calcul accéléré de Nvidia exécutant DriveOS sera intégré à l'Aurora Driver, un système de conduite autonome que Continental prévoit de fabriquer en série en 2027.

Conduite autonome: Aurora bondit après son partenariat avec NVidia et Continental

