Concurrence : SAP évite une amende de l'UE grâce à des engagements

( AFP / NICOLAS TUCAT )

La Commission européenne a mis fin à son enquête sur le géant allemand des logiciels professionnels SAP, qu'elle soupçonnait d'entraver la concurrence, après avoir accepté des engagements du groupe.

L'exécutif européen, gardien de la concurrence en Europe, avait ouvert en septembre dernier une enquête ciblant le groupe, en raison de potentiels abus de position dominante dans la maintenance et les services de support associés à ses logiciels dits ERP.

Ces programmes très populaires aident les entreprises à gérer toutes sortes d'activités courantes (finances, ressources humaines, conduite de projets...).

Leur maintenance peut être assurée par SAP, ou, en principe, par des prestataires indépendants, mais le groupe allemand était soupçonné de mettre des bâtons dans les roues de ces derniers.

Dans un communiqué publié jeudi, Bruxelles a annoncé avoir accepté des mesures proposées par le groupe, pour répondre à ces préoccupations. Le groupe devra les appliquer pendant 10 ans et en rendre compte régulièrement.

SAP s'est ainsi engagé à faciliter les changements de prestataires pour ses clients à différents niveaux, notamment en supprimant certains frais, et en modifiant certaines clauses dans ses contrats.