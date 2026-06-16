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Concrétisation de la montée en puissance industrielle : progression notable des ventes au premier semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 16/06/2026 à 07:30

• Premier million d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre 2026 : x2 par rapport à l’année pleine 2025
• Maitrise industrielle nettement améliorée : capacité de production démontrée en progression significative sur le deuxième trimestre 2026
• Accélération attendue au second semestre 2026 à la suite des travaux d’amélioration en cours dans le cadre de l’arrêt programmé de juin
• Dynamique commerciale très positive nourrie par les commandes des clients et l’environnement global

Clermont-Ferrand/Lyon, le 16 juin 2026 à 07h30 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, fait un point d’étape sur la performance opérationnelle et les ventes de l’usine AFYREN NEOXY à l’occasion de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 16 juin 2026.

Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « AFYREN produit, expédie, facture à un rythme croissant. L’usine est pourtant loin d’avoir livré son plein potentiel, et les travaux engagés actuellement constituent un levier clé d’accélération. Nos perspectives commerciales sont très positives, aussi bien sur nos acides biosourcés que sur nos engrais. Les risques sur la disponibilité et le prix des ressources fossiles au cœur des processus de production concurrents constituent un puissant catalyseur de transition en faveur de notre offre. »

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