Conagra réduit de moitié son dividende, réexamine son portefeuille sous la houlette de son nouveau directeur général et prévoit une année difficile à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Conagra prévoit une augmentation de 14 % de ses dépenses publicitaires annuelles par rapport à l'année précédente

* La société va réexaminer ses activités non stratégiques, selon son directeur général

* Conagra prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net organique de 1 % à 3 %, contre une baisse de 0,4 % au cours de l'exercice 2026

* Le bénéfice par action ajusté trimestriel a dépassé les estimations, malgré un retour à une perte nette de 1,62 milliard de dollars

(Ajout d'un graphique, des commentaires du directeur général aux paragraphes 7 et 8, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, et mise à jour des cours de l'action) par Neil J Kanatt et Alexander Marrow

Conagra Brands CAG.N ,le fabricant du ketchup Hunt's, a annoncé mercredi qu'il allait réexaminer ses actifs non stratégiques, alors que le fabricant de produits alimentaires emballés a réduit de moitié son dividende annuel et publié des prévisions de bénéfices en baisse, sous la pression de la hausse des coûts et de la prudence des consommateurs en matière de dépenses. L'action de la société a reculé de 2 % en début de séance, limitant quelque peu ses pertes enregistrées avant l'ouverture, après avoir affiché une perte trimestrielle due à une dépréciation de 2 milliards de dollars, principalement provoquée par une baisse soutenue de son cours et de sa capitalisation boursière. Les actions du fabricant du chocolat chaud « Swiss Miss » ont chuté d’environ 18 % depuis le début de l’année et ont perdu près de 65 % au cours des trois dernières années.

Les fabricants de produits alimentaires emballés sont sous pression, les consommateurs, lassés par l’inflation, se tournant vers des marques de distributeur moins chères et des alternatives plus saines, une tendance en partie déclenchée par l’adoption rapide des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, tandis que la hausse des coûts des matières premières et des emballages continue de peser, poussant les entreprises à rechercher de nouveaux moyens de relancer la croissance. John Brase, directeur général de Conagra, qui a succédé à Sean Connolly à la tête d’ en juin, a déclaré qu’il ramenait le dividende à un taux annualisé de 0,70 dollar, contre 1,40 dollar auparavant, alors que l’entreprise réaffecte ses fonds à la relance de ses activités.

RBC Capital Markets, qui avait estimé qu’une réduction de 50 % du dividende permettrait de dégager plus de 330 millions de dollars de trésorerie, a déclaré qu’il s’agissait d’un pas dans la bonne direction, mais qu’il restait encore du chemin à parcourir pour que Conagra regagne la confiance des investisseurs. Dans le cadre de ses efforts pour redresser l’entreprise, M. Brase a également annoncé que Conagra augmenterait ses dépenses publicitaires annuelles d’environ 14 %.

« Nous n’avons tout simplement pas suffisamment investi dans nos marques », a déclaré M. Brase.

Le fabricant du ketchup Hunt's a indiqué qu’il tablait sur un bénéfice ajusté compris entre 1,40 et 1,50 dollar par action pour l’exercice 2027. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,59 dollar par action.

Conagra a enregistré une perte nette de 1,62 milliard de dollars pour le quatrième trimestre clos le 31 mai, contre un bénéfice de 256 millions de dollars il y a un an. En données ajustées, la société a affiché un bénéfice trimestriel de 47 centimes par action, légèrement supérieur aux prévisions de 46 centimes.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires net organique annuel recule de 1 % à 3 %, contre une baisse de 0,4 % au cours de l'exercice 2026. Elle a enregistré un chiffre d'affaires net de 2,88 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant de peu les estimations.