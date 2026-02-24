Con Edison s'effondre à la suite d'une offre d'actions d'un montant de 777 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février -

** Les actions de Consolidated Edison ED.N ont baissé de 1,8 % à 110,16 $ avant la mise sur le marché après la tarification de l'offre secondaire de 777 millions de dollars de l'entreprise de services publics

** ED, basée à New York, a annoncé lundi soir une offre ()

de 7 millions d'actions dans le cadre d'un accord de vente à terme avec le preneur ferme JP Morgan

** Le prix de l'offre a été fixé à 111 $, selon thefly.com, ce qui représente une décote de 1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Après le règlement de l'accord de vente à terme, qui devrait intervenir d'ici la fin de 2026, la société utilisera le produit net pour financer les besoins en capitaux de ses filiales et ses autres objectifs généraux

** La société a ~361,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 40,5 milliards de dollars ** ConEd a publié jeudi dernier un manque à gagner pour le quatrième trimestre, pénalisé par des dépenses d'exploitation et d'intérêt plus élevées, et a déclaré qu'elle prévoyait des investissements en capital d'environ 6,6 milliards de dollars en 2026 et 6,8 milliards de dollars en 2027

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de 13 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 9 % du secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU .

** La note moyenne de 19 analystes est "hold"; la prévision médiane est de 110 $, en hausse par rapport à 105 $ il y a un mois, selon les données de LSEG