Comstock s'effondre à la suite d'une offre d'actions de 50 millions de dollars

29 janvier -
** Les actions de la société d'énergie propre Comstock Inc.
LODE.A ont chuté de 15 % à 3 $, soit un plus bas de deux mois, après une augmentation de capital de 50 millions de dollars au cours de la nuit
** Les actions de LODE sont en passe de connaître leur quatrième séance de baisse consécutive, si les pertes se maintiennent
** La société basée à Virginia City, Nevada, a annoncé mercredi dernier () ~18,2 millions d'actions pour un produit brut de 50 millions de dollars
** Le prix de l'offre équivaut à 2,75 $, soit une décote de 22,1 % par rapport à la dernière vente de l'action
** LODE
a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les dépenses d'investissement de son activité métaux, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise
** La société a environ 51,4 millions d'actions en circulation
** Titan Partners est le seul teneur de livres pour l'offre.
** A la clôture du mercredi, les actions ont baissé de 6% pour commencer 2026, après une chute de 53% l'année dernière ** Deux analystes
