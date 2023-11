Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 7 novembre 2023

Les actionnaires présents ou représentés de Smart Good Things Holding, qui représentaient 59,99% des droits de vote, ont approuvé l’ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d’Administration et notamment :



- les délégations de compétences à conférer au Conseil d’Administration en vue de l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant global de 7 000 000 euros sous forme d’obligations assorties de bons de souscription d’actions attachés (« OBSA ») avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de (i) la société par actions simplifiée (« SAS ») Viberation International, dont le Président est Monsieur Serge Bueno (à hauteur de 3 500 000 euros), (ii) la SAS Molis, dirigée par Monsieur Patrick Molis (à hauteur de 1 750 000 euros) et (iii) la SAS Pignela Capital, société de droit suisse, dirigée par Monsieur Thierry de Mitri (à hauteur de 1 750 000 euros). Ce projet d’émission d’OBSA, annoncé dans un communiqué de la Société du 29 septembre 2023, a fait l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration le 8 novembre 2023 par laquelle le Président-Directeur général a été autorisé à recueillir, au plus tard le 31 janvier 2024, les souscriptions de la SAS Viberation International, de la SAS Molis et de la SAS Pignela Capital et procéder à l’émission des OBSA, étant précisé que le prix de souscription pourra être libéré par compensation avec toute créance certaine, liquide et exigible détenues par ces souscripteurs à l’égard de la Société ;