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Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 24 septembre 2026
information fournie par Boursorama CP 25/09/2026 à 08:00
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L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Crypto Blockchain Industries S.A. s’est réunie le 24 septembre 2026 sous la présidence de Frédéric Chesnais, Président Directeur Général de la Société. Selon le décompte tenu, les actionnaires présents ou représentés possédaient 123 364 848 titres, et le même nombre de droits de vote, soit 39,2 % du capital et des droits de vote de la Société. L’Assemblée générale a été l’occasion pour Frédéric Chesnais Président Directeur Général, de présenter les faits marquants de l’exercice 2025-2026, la stratégie développée et les perspectives du groupe Crypto Blockchain Industries. Il a également répondu aux questions orales posées lors de l’Assemblée.Toutes les résolutions ont été adoptées.

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