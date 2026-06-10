Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte de SpineGuard du 10 juin 2026

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PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 10 juin 2026 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, publie les résultats de son Assemblée Générale Mixte du mercredi 10 juin 2026 tenue sur seconde convocation dans les locaux du cabinet d'avocats Chammas et Marcheteau situés 5/6 Villa Ballu (accès 23 rue Ballu), 75009 Paris.
Les actionnaires présents ou représentés détenaient 23 583 353 actions, soit un quorum de 24,34%.
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