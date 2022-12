Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte de Claranova du 30 novembre 2022

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s’est tenue sur première convocation le mercredi 30 novembre 2022 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9 – 11 Allée de l’Arche, 92400 Courbevoie, sous la présidence de Monsieur Pierre Cesarini, Président-directeur général de Claranova.



Le nombre d’actions détenues par les 1 261 actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 13 783 557 actions, soit un taux de participation de 33,25%, pour 36,40% des droits de vote existants. La Société précise qu’en vertu de l’article 10 des statuts de la Société (et des articles L.223-7 et L.233-14 du Code de Commerce ainsi que 223-11 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers), une partie des actions détenues par Monsieur Pierre Cesarini et par le consortium canadien Daniel Assouline / Michael Dadoun, font l’objet d’une privation temporaire des droits de vote à la suite de déclarations de franchissement de seuil individuels et de concert réalisées hors délai.



Lors de cette Assemblée Générale les résolutions n°1,2,3,5,6,10,14,17,18,19, 20, 21 et 33 ont été approuvées par les actionnaires et les résolutions n°4,7,8,11,12,13,15,16 ainsi que les résolutions n°22 à 30 et 32 ont été rejetées, les résolutions 9, 27, 31 ayant été annulées car sans objet du fait des résolutions rejetées.



