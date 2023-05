Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte d’Implanet du 3 mai 2023

Bordeaux, Boston, le 4 mai 2023 – 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte s’est tenue, le mercredi 3 mai 2023 à 14h00 au siège social de la Société, à Martillac.



Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 17.113.846, soit un quorum de 43,70%.



L’ensemble des résolutions de cette Assemblée Générale a été adopté à l’exception de la quatorzième résolution, conformément aux recommandations du Conseil d’Administration. Parmi les résolutions adoptées figurent l’approbation de la nomination au sein du Conseil d’Administration de Monsieur David FAN, co-fondateur et Directeur Général adjoint de Sanyou Medical, en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans. Les actionnaires ont également renouvelé le mandat d’administratrice de Madame Paula Ness Speers, pour une nouvelle période de trois ans.



Le procès-verbal de l’Assemblée Générale sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société : https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale



