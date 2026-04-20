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Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte d’IMPLANET du 17 avril 2026
information fournie par Boursorama CP 20/04/2026 à 18:00

Bordeaux, Boston, le 20 avril 2026 – 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte s’est tenue, le vendredi 17 avril 2026 à 14h00 au siège social de la Société, à Martillac.

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 103 301 440, soit un quorum de 71,83%.

L’ensemble des résolutions de cette Assemblée Générale a été adopté. Parmi les résolutions adoptées, figure le renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Michael Liu et de Monsieur David Fan, pour une nouvelle période de trois ans.

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société : https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale

Prochain communiqué financier
- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026, le 7 juillet 2026 après bourse

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