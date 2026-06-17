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Compte-rendu de l’assemblée générale de TME Pharma
information fournie par Boursorama CP 17/06/2026 à 18:30

Compte-rendu de l’assemblée générale de TME Pharma

Berlin, Allemagne, le 17 juin 2026, 18 h 30 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer du cerveau et les maladies oculaires annonce aujourd'hui que toutes les résolutions ont été adoptées lors de la réunion tenue le 15 juin.

L'Assemblée générale des actionnaires de TME Pharma s’est déroulée le lundi 15 juin 2026, sous la présidence de M. Diede van den Ouden. Quatre actionnaires étaient présents, avaient donné pouvoir ou ont voté par correspondance. Ceux-ci représentaient ensemble 6,87 % des actions et droits de vote.
L’assemblée générale a adopté à l’unanimité toutes les résolutions présentées par le conseil d’administration. Les résultats du vote sont disponibles sur le site web de TME Pharma.

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