Compétitivité: le patronat européen soutient les recommandations du rapport Draghi

(AOF) - Faute de mesures énergiques, le continent européen vivra "une lente agonie". Tel est l’avertissement de Mario Draghi lors de la présentation de son rapport publié ce lundi sous le titre "Le futur de la compétitivité européenne : une stratégie de compétitivité pour l’Europe". L’ex-président de la BCE et ex-Premier ministre italien formule 170 propositions et recommande notamment d’investir chaque année 750 à 800 millions d’euros supplémentaires, soit 4,4% à 4,7% du PIB de l’UE.

" Le changement technologique s'accélère rapidement. L'Europe a largement manqué la révolution numérique menée par l'internet et les gains de productivité qu'elle a entraînés : en fait, l'écart de productivité entre l'UE et les États-Unis s'explique en grande partie par le secteur technologique ", explique-t-il. " L'UE est faible dans les technologies émergentes qui seront le moteur de la croissance future ".

Mario Draghi estime notamment qu'il faut unifier les marchés de capitaux à l'échelle européenne. Il veut aussi favoriser les fusions et pour ce faire alléger les règles de la concurrence, et assouplir l'encadrement règlementaire des entreprises technologiques.

Business Europe, qui représente le patronat européen, a salué "l'appel à une stratégie industrielle renouvelée, qui donne à juste titre la priorité à des mesures telles que l'incitation à l'investissement productif en Europe, la réduction du prix de l'énergie ou la réduction des contraintes réglementaires pesant sur les entreprises".

L'Efpia qui représente le secteur pharmaceutique juge pour sa part "rassurant" que le rapport "appelle à un dialogue continu avec les parties prenantes concernées", et notamment à un contrôle industriel de la législation à venir, "reconnaissant les défis importants auxquels l'Europe est confrontée de la part de ses concurrents mondiaux, en particulier les États-Unis et la Chine".

Airlines for Europe (A4E) qui représente les compagnies aériennes appelle les institutions européennes et les États membres à mettre en œuvre " sans délai " les recommandations de ce rapport qui identifie notamment le coût de l'énergie comme "un facteur important de l'écart de compétitivité qui se dessine entre l'Europe et le reste du monde".

"Chaque conseil d'administration du monde entier observe désormais la rapidité avec laquelle les mesures sont prises" déclare Ilham Kadri, patronne de Syensqo et du Cefic qui représente l'industrie chimique. Elle y voit la suite logique de la "Déclaration d'Anvers" publiée en février par l'industrie européenne à l'intention des dirigeants européens.