Compétition automobile - Ce qui a changé alors que la Formule 1 entre dans une nouvelle ère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alan Baldwin

La saison 2026 de Formule 1 démarre à Melbourne le 8 mars avec le Grand Prix d'Australie. Voici un aperçu de ce qui a changé dans cette nouvelle ère pour le sport:

NOUVEAU CHAMPION

Lando Norris, le champion du monde de McLaren, porte pour la première fois le numéro 1 sur sa voiture après avoir remporté le titre 2025 et mis fin à la série de quatre victoires consécutives de Max Verstappen avec Red Bull.

NOUVELLES VOITURES, NOUVEAUX MOTEURS

La réglementation des moteurs et des châssis a connu sa plus grande révision depuis des décennies. Les voitures sont plus petites, plus courtes, plus légères, avec une répartition à peu près 50-50 entre l'énergie électrique et le moteur à combustion, ainsi que fonctionnant avec 100 % de carburant durable avancé.

Les pneus Pirelli sont également plus étroits.

PLUS DE DRS

L'ancien système de réduction de la traînée (DRS) a disparu, remplacé par un système aérodynamique actif: ailes avant et arrière réglables, nouveau mode de dépassement et bouton "boost" actionné par le pilote.

RED BULL FAIT SES DÉBUTS EN TANT QUE FABRICANT D'UNITÉS DE PUISSANCE

Les anciens champions Red Bull fabriquent pour la première fois leur propre moteur et fournissent également l'équipe sœur Racing Bulls.

Leur ancien partenaire Honda a désormais un contrat d'exclusivité avec Aston Martin.

UNE SEULE RECRUE

Arvid Lindblad, un Britannique d'origine suédoise et indienne, est le seul débutant de l'équipe Racing Bulls. Âgé de 18 ans, il devient le plus jeune pilote britannique de F1, un record détenu par Oliver Bearman, qui avait 18 ans lorsqu'il a fait ses débuts chez Ferrari en 2024.

Lindblad est également le quatrième plus jeune pilote de Formule 1 de tous les temps après Verstappen, Lance Stroll et Kimi Antonelli.

NOUVEAU COÉQUIPIER POUR VERSTAPPEN

Lindblad succède à Isack Hadjar chez Racing Bulls, le Français ayant été promu chez Red Bull en tant que quatrième coéquipier de Verstappen depuis la fin de l'année 2024, après Sergio Perez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda.

Hadjar, 21 ans, a fait ses débuts il y a un an en Australie et, malgré une chute dans le tour de formation à Melbourne, a connu une saison impressionnante avec une troisième place au GP des Pays-Bas pour devenir le cinquième plus jeune pilote à atteindre le podium en F1.

CADILLAC, LA TOUTE NOUVELLE ÉQUIPE

Cadillac, soutenue par General Motors, devient la 11e équipe sur la grille de départ et la première équipe entièrement nouvelle depuis Haas en 2016.

Sergio Perez et Valtteri Bottas, qui ont tous deux piloté pour plusieurs équipes et qui ont remporté respectivement six et dix victoires, reviennent après une année d'absence en tant que membres très expérimentés de l'équipe propulsée par Ferrari.

CHANGEMENT DANS LES QUALIFICATIONS

L'arrivée de Cadillac entraîne une modification des qualifications, avec six voitures éliminées après la première et la deuxième phase, au lieu de cinq précédemment.

SAUBER DEVIENT AUDI

L'écurie suisse Sauber est devenue l'équipe d'usine Audi, avec la même direction et les mêmes pilotes (L'Allemand Nico Hulkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto) que l'an dernier, mais avec le moteur d'Audi.

Sauber a terminé neuvième au classement général l'année dernière, avec une surprenante troisième place de Hulkenberg en Grande-Bretagne.

PLUS DE MOTEURS RENAULT

Alpine, propriété de Renault, est passée à la motorisation Mercedes et la longue et illustre histoire de Renault en tant que fabricant de moteurs a pris fin.

MADRID LA NOUVELLE COURSE, PAS D'IMOLA

L'Espagne aura deux courses, avec un circuit de rue à Madrid - le Madring - qui fera ses débuts autour du centre d'exposition IFEMA en tant qu'hôte du Grand Prix d'Espagne. La principale caractéristique sera le virage "Monumental" incliné 12.

L'Italie a accueilli deux Grands Prix l'année dernière, mais Imola a disparu d'un calendrier qui compte toujours 24 courses.

NOUVELLES COURSES DE SPRINT

Les Grands Prix du Canada, des Pays-Bas et de Singapour deviendront pour la première fois des week-ends de sprint. Shanghai, Miami et Silverstone sont les trois autres.

Le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, une course à domicile pour Verstappen, devrait disparaître du calendrier après cette année.

UNE AUTRE COURSE DU SAMEDI

Le circuit de Bakou, qui fête son 10e anniversaire, rejoint Las Vegas en tant que course se déroulant le samedi.

APPLE REMPLACE ESPN COMME DIFFUSEUR AUX ETATS-UNIS

Apple, à l'origine du film à succès F1 Movie, remplace ESPN, propriété de Walt Disney, en tant que diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis.