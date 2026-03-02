La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal

Le travail paye, littéralement. Nicolas Jover, l’entraîneur des coups de pied arrêtés d’Arsenal, aurait dans son contrat une clause de bonus pour les buts marqués sur phases arrêtées , rapporte The Athletic .

Recruté en 2021 par Mikel Arteta, le Français était du côté de Manchester City. En 2024, alors qu’Arteta négociait son nouveau contrat avec les Gunners , son staff a dû discuter des leurs aussi. Courtisé par plusieurs autres clubs, Jover était en position de force pour faire accepter cette clause.…

EA pour SOFOOT.com