La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal
Le travail paye, littéralement. Nicolas Jover, l’entraîneur des coups de pied arrêtés d’Arsenal, aurait dans son contrat une clause de bonus pour les buts marqués sur phases arrêtées , rapporte The Athletic .
Recruté en 2021 par Mikel Arteta, le Français était du côté de Manchester City. En 2024, alors qu’Arteta négociait son nouveau contrat avec les Gunners , son staff a dû discuter des leurs aussi. Courtisé par plusieurs autres clubs, Jover était en position de force pour faire accepter cette clause.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer