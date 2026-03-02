Bryan Dabo : « L'anti-racisme n'existe pas dans le football »

L'affaire Vinícius Júnior-Gianluca Prestianni a récemment montré que le football n'avait pas beaucoup avancé dans son combat contre le racisme, qui existe sur le terrain comme en tribunes. Bryan Dabo, 330 matchs pros au compteur et fraîchement retraité, tenait à prendre la parole. Celui qui passe actuellement ses diplômes pour devenir directeur sportif et agent pointe du doigt la responsabilité des instances et déplore que le racisme ne soit toujours pas pris au sérieux dans le foot. Tribune.

« Le dégoût. Ce n’est pas la première fois que Vinícius est victime de racisme. Mais, au-delà de l’insulte raciste prononcée par Prestianni (le joueur reste présumé innocent dans cette affaire, NDLR), qui témoigne aussi d’une forme de jalousie de la part du joueur argentin de voir un joueur noir briller et exulter, le dégoût, je l’exprime aussi pour ce qui s’est passé après le match. Comme à chaque fois, le racisme est condamné à demi-mot. On vient d’abord pointer du doigt le comportement et l’attitude de Vinícius. Une nouvelle preuve que, dans le football, le racisme n’est pas combattu. On condamne l’acte, on dit que c’est pas bien (et encore), mais c’est tout.

…

Propos recueillis par Tristan Pubert pour SOFOOT.com