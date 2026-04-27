Compass Therapeutics en baisse après l'échec de son médicament anticancéreux à atteindre l'objectif de survie globale de l'essai

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27 avril - ** L'action de la société biopharmaceutique Compass Therapeutics CMPX.O chute de 71 % à 1,50 $ avant l'ouverture du marché

** Compass indique que son médicament anticancéreux expérimental, le tovecimig, associé au paclitaxel, n'a pas atteint la signification statistique en termes de survie globale lors d'une étude de phase avancée

** Dans une analyse de la survie globale des patients initialement affectés au groupe témoin sous paclitaxel, ceux qui ont ensuite reçu du tovecimig ont présenté une survie médiane de 12,8 mois, contre 6,1 mois pour les patients qui sont restés sous paclitaxel seul - CMPX

** Le traitement combiné a réduit le risque de progression de la maladie de 56 % par rapport à la chimiothérapie seule dans le cancer des voies biliaires de deuxième ligne, également connu sous le nom de cholangiocarcinome

** Il s'agit d'un groupe rare et agressif de tumeurs malignes qui se développent dans les voies biliaires, la vésicule biliaire ou l'ampoule de Vater, souvent diagnostiquées à un stade avancé

** Dans l'étude, la survie médiane sans progression était de 4,7 mois contre 2,6 mois avec le paclitaxel seul

** À sa dernière clôture, l'action avait perdu 6,3 % depuis le début de l'année