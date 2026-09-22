Compass recule après que la FDA a recommandé la réalisation d'un nouvel essai clinique avant le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché

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22 septembre - ** L'action de Compass Therapeutics

CMPX.O recule de 40,8 % à 1,51 dollar avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA américaine a recommandé la réalisation d’un nouvel essai clinique visant à démontrer un bénéfice en termes de survie avant le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour son médicament expérimental, le tovecimig

** Le tovecimig est actuellement testé chez des patients atteints d’un cancer avancé des voies biliaires, un type de tumeur maligne rare et agressif qui prend naissance dans les voies biliaires ou la vésicule biliaire

** Compass estime qu’un nouvel essai n’est pas justifié avant le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, compte tenu des résultats de ses essais cliniques de phase intermédiaire à avancée et du besoin médical urgent et non satisfait des patients

** La société indique qu’elle compte poursuivre le dialogue avec la FDA

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 66 % depuis le début de l’année