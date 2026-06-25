Compagnie Lebon : retour sur 190 ans d'histoire (correction)

Après quasiment deux siècles d'existence, la Compagnie familiale Lebon fait partie des plus anciennes sociétés de la cote parisienne qu'elle a intégrée en 1854. Alors que la 7e génération est aujourd'hui aux commandes, Pascal Paluel-Marmont, son président, et Philippe Aoun, son directeur général, dressent un bilan de l'activité et des perspectives du groupe.

La dépêche précédente contenait une erreur sur le nom d'un dirigeant et certains chiffres. Une version corrigée suit.

L'histoire de la Compagnie Lebon commence en 1835 à Dieppe, en Normandie, lorsque Charles Lebon obtient une concession de terrain pour y construire une usine de fabrication de gaz afin d'éclairer la ville. Cette initiative marque le début de l'aventure industrielle de la société, qui étend rapidement son influence en France (Normandie et Bretagne), mais aussi à l'étranger : en Espagne (notamment en Catalogne) et en Egypte.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie a subi un changement majeur en raison de la nationalisation des services publics de gaz. Elle a donc recentré son activité en se concentrant sur le développement de filiales comme CDME à partir de 1967, qui deviendra Rexel, cédée en 1987.

La Compagnie Lebon est aujourd'hui divisée en deux grands pôles : celui de l'hôtellerie via la filiale Esprit de France, qui comprend aussi la gestion d'établissements thermaux, ainsi que l'investissement via la maison Paluel-Marmont.

Un pôle hôtellerie qui pèse 65% de l'activité et 70 MEUR

Esprit de France se distingue en proposant des hôtels à proximité immédiate des musées afin de bénéficier de l'afflux de touristes. La société compte ainsi une dizaine d'hôtels à Paris, notamment près du Louvre, de Notre-Dame ou du musée d'Orsay.

La province n'est pas mise de côté pour autant : le groupe dispose par exemple d'un établissement 5 étoiles centenaire à Aix-en-Provence, d'un hôtel à proximité du Louvre-Lens bâti dans d'anciennes maisons de corons ou encore d'un groupe d'hôtels à Lyon situé près du musée des Confluences.

En 2025, le taux de remplissage des hôtels avoisinait les 85%, contre près de 95% il y a 15 ans, une baisse de fréquentation qui s'explique avant tout par la hausse de la politique tarifaire du groupe. "Nous avons augmenté nos tarifs, mais de manière mesurée. L'enjeu était de préserver notre clientèle française tout en restant attractifs pour une clientèle internationale prête à payer davantage pour des établissements de caractère", explique le dirigeant.

La Compagnie Lebon rapporte avoir "beaucoup d'hôtels 4 étoiles qui pourraient passer 5 étoiles" mais assure que cette montée en gamme ne constitue pas une obsession. D'ailleurs, le groupe n'est pas fermé à une certaine diversification, notamment dans les périphéries urbaines ou à proximité des aéroports, quitte à s'éloigner de son modèle traditionnel. Une ouverture à l'international pourrait aussi permettre d'élargir la clientèle, même si cette option soulève de nouveaux questionnements, compte tenu de l'implantation pour l'instant franco-française de la Compagnie.

En 2014, la société a diversifié son pôle hôtellerie en investissant dans un établissement thermal à Brides-les-Bains, spécialisé dans le traitement de l'obésité. L'activité thermale a même été renforcée dès 2016 avec le site d'Allevard (spécialisé en nutrition, vitalité et respiration), puis avec la reprise en gestion des Thermes de Rochefort (2026).

Néanmoins, des difficultés subsistent avec une demande en baisse, une image parfois vieillissante du thermalisme et certaines situations de crise, comme la fermeture du bain de Brides-les-Bains en 2018 à cause d'une bactérie.

Les stratégies envisagées consistent à faire évoluer l'activité d'un thermalisme traditionnel vers une approche de prévention santé et à atteindre un objectif annuel de 30 000 curistes afin d'améliorer la rentabilité.

Un pôle d'investissement en développement

La Compagnie Lebon a développé un pôle d'investissement géré par la maison Paluel-Marmont. Son objectif ? Cibler les segments du capital développement et du capital-transmission. "L'idée est de cibler des pépites locales qui ont de bonnes perspectives, de vérifier de façon très détaillée la réputation des dirigeants et de s'associer à eux, souvent à titre minoritaire", explique Pascal Paluel-Marmont.

L'activité d'investissement se divise en quatre catégories : le Private Equity Direct (PME), l'immobilier et l'hôtellerie, l'investissement dans les ETI et la gestion d'actifs, avec près de 300 MEUR d'actifs sous gestion, qui génèrent 4 MEUR de revenus annuels via les frais de gestion.

La Compagnie Lebon en chiffres

En 2025, la Compagnie a enregistré un chiffre d'affaires de 92 MEUR sur l'exercice 2025, en hausse de 12%, soit 10 MEUR de plus qu'en 2024. Le résultat net part du groupe (RNPG) s'élève à 6,4 MEUR (contre 1,4 MEUR en 2024). L'ANR par action est de 266 EUR contre 242 EUR à fin 2024, soit une progression de 9,9%.

De son côté, l'actif net réévalué (ANR) atteignait 312 MEUR au 31 décembre 2025, en hausse de 9,9% par rapport au 31 décembre 2024, principalement grâce à l'ANR de l'hôtellerie, en progression de 16%, porté par la hausse progressive des prix moyens sur les trois derniers exercices.

Par ailleurs, l'an dernier, la vente de l'hôtel Fauchon a donné lieu à un dividende de 12 EUR par action, soit 4 EUR à titre ordinaire et 8 EUR à titre exceptionnel. Le niveau des dividendes a attiré de nouveaux actionnaires, provoquant une hausse temporaire du titre : "La cession de l'hôtel Fauchon a permis une rentrée de cash très importante et inattendue mais on ne pourra pas faire ça tous les ans", prévient le président, sourire aux lèvres.

Le groupe vise à maintenir un niveau de rentabilité suffisant, évoquant un objectif de RNPG de l'ordre de 5%, afin de financer sa croissance tout en rémunérant ses actionnaires.

"Je suis sûr que si le travail très bien amorcé sur le RNPG se voit de plus en plus, les gens vont comprendre que (...) on pourra aussi verser un dividende récurrent plus important, ce qui va être un signal apprécié des actionnaires dans les prochaines années", conclut Philippe Aoun.

Article rédigé par Arthur Nebon-Carle