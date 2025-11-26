Compagnie des Alpes en forte hausse après le renouvellement de la DSP de La Plagne

(AOF) - Compagnie des Alpes (+5,93%, à 21,45 euros) est particulièrement recherché par les investisseurs après une annonce dévoilée mardi soir. La Société d’Aménagement de La Plagne, détenue à 98% par Compagnie des Alpes, a été retenue par le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne pour l’exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de Service Public (DSP), d’une durée de 25 ans, porte sur l’aménagement et l’exploitation du site (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et sur la piste de bobsleigh.

Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Oddo BHF précise que la société spécialisée dans les loisirs était en concurrence avec Altiservice, l'exploitant de Font-Romeu et Saint-Lary dans les Pyrénées, qui s'était associé avec NGE Concessions.

Les analystes soulignent qu'il s'agit d'une bonne nouvelle vu la taille du domaine skiable, mais aussi que 79% de ce dernier est situé à plus de 2000 mètres d'altitude, garantissant une pratique du ski à long-terme. En outre, Oddo BHF rappelle qu'il s'agit de la station de ski la plus contributrice au chiffre d'affaires de la division Domaines Skiables de Compagnie des Alpes.

Dans le détail, sur les 25 ans de cette DSP, les revenus cumulés devraient s'élever à environ 5 milliards d'euros entre 2027 et 2052, ce qui représente selon Oddo BHF un chiffre d'affaires moyen annualisé de 200 millions d'euros. Compagnie des Alpes précise que la DSP a été renouvelée dans des conditions de rentabilité conformes aux standards du groupe.

Le groupe financier indépendant rappelle que ce renouvellement était stratégique pour la société après la perte de Tignes au profite de la municipalité elle-même. Les analystes ont confirmé leur recommandation à Surperformance sur le titre, avec un objectif de cours de 24 euros.

Les résultats annuels de Compagnie des Alpes seront publiés mardi prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS