Compagnie des Alpes: début d'exercice en fanfare grâce à la météo et au calendrier

La Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires de 261,8 millions d'euros lors du premier trimestre de son exercice 2024/25, en nette hausse par rapport à l'année précédente, grâce, notamment, à un effet calendaire et de bonnes conditions météo.

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le chiffre d'affaires du groupe (exploitation de domaines skiables, parcs de loisirs, activités en extérieur, hôtels) a progressé de 30,7% par rapport à la même période (octobre-décembre) de l'exercice précédent, indique-t-il mardi dans un communiqué.

Une hausse ramenée à 23,4% à périmètre équivalent --et donc sans prendre en compte le groupe Urban, acheté puis intégré en juin 2024.

Ces "bonnes performances confortent" le groupe dans son objectif d'"une croissance de l'ordre de 10% de son excédent brut opérationnel sur l'ensemble de l'exercice" (octobre 2024 - septembre 2025), indique-t-il.

Le premier trimestre a compté "deux jours de vacances de Noël de plus que le premier trimestre 2023/24", deux jours supplémentaires "fortement contributifs à l'activité du groupe" et qui "amplifient donc la croissance des performances", notamment "pour la division domaines skiables et activités outdoor", relève la Compagnie des Alpes.

Mais même en neutralisant cet effet calendaire, la division domaines skiables et outdoor (exploitation des stations La Plagne, Les Arcs, Méribel par exemple) affiche une hausse de 7% de son chiffre d'affaires, à 79,9 millions d'euros (+19,7% sans neutraliser cet effet).

Le groupe souligne "la forte appétence des skieurs français et étrangers pour ses domaines de haute altitude". D'autant que cette année, des chutes de neige avant les vacances de Noël ont été "propices aux réservations", et que les vacanciers ont bénéficié de bonnes conditions d'enneigement et d'ensoleillement pendant ces congés.

Les parcs de loisirs (Astérix, Futuroscope, Grévin, Walibi, etc.) ont réalisé un chiffre d'affaires de 164,5 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice en cours, en hausse de 37,5% sur un an et de 25,3% à périmètre équivalent (sans Urban).

Le groupe rappelle que l'activité des parcs avait été pénalisée au premier trimestre de l'exercice 2023/24 par la tempête Ciaran au moment de Halloween, période faste pour les parcs d'attraction.

"Les efforts de +thématisation+ des parcs", afin de faire de Halloween et de Noël des événements "ont été couronnés de succès", indique par ailleurs la Compagnie des Alpes.

Enfin, la division "Distribution and Hospitality" (distribution et hébergement) a réalisé 17,4 millions d'euros de chiffre d'affaires (+25,4%).