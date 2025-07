Compagnie des Alpes : contrat de 25 ans avec Pralognan-la-Vanoise

(AOF) - La commune de Pralognan-la-Vanoise a choisi l’offre de Compagnie des Alpes pour lui attribuer le contrat de délégation de service public portant sur l’aménagement et l’exploitation de son domaine de montagne (domaine skiable alpin et nordique et centrale de réservation). Le contrat porte sur une durée de 25 ans et entrera en vigueur le 1er novembre 2025. L’intégration de ce nouveau site fait bénéficier, selon les estimations du Groupe, au backlog (chiffre d’affaires cumulé sur la durée du contrat) de la Compagnie des Alpes d’un flux positif de l’ordre de 300 M€.

