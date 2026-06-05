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COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement peut se poursuivre
information fournie par Day By Day 05/06/2026 à 05:32

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance est haussière. La progression des cours se poursuit. Les objectifs sont à 1 506,80 € puis 1 660,60 €. La rupture de 1 096,80 € mettrait la tendance en danger.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Le MACD est positif, il confirme cette tendance. Le mouvement peut se poursuivre. Les objectifs suivants sont à 1 509,20 € et 1 562,00 €. La tendance serait invalidée sous le support à 1 336,80 €.


Dernier cours : 1442
Support : 1400.9 / 1336.8
Resistance : 1509.2 / 1562
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

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COMP DE L'ODET
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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 05/06/2026 à 05:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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