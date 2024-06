Communiqué du 30 mai 2024 établi par la société Believe

COMMUNIQUE DU 30 MAI 2024 ETABLI PAR LA SOCIETE Believe RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE DE BELIEVE DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE BELIEVE INITIEE PAR UPBEAT BIDCO