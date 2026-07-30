Communiqué de presse : T2 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et forte progression du BNPA ; révision à la hausse des perspectives 2026

T2 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et forte progression du BNPA ; révision à la hausse des perspectives 2026

Paris, le 30 juillet 2026

Ventes du T2 en progression de 17,8 % à TCC 1 et BNPA 2 des activités de 2,09 euros

Les ventes des nouveaux lancements Pharma progressent de 48,3 %, atteignant 1,3 milliard d’euros, principalement portées par Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa

Les ventes de Dupixent progressent de 37,6 %, à 5,2 milliards d’euros, dépassant pour la première fois la barre des 5 milliards d’euros par trimestre

Les ventes de Vaccins reculent de 4,7 %, à 1,1 milliard d’euros, en raison d’une base de comparaison élevée dans les vaccins antigrippaux

Les frais de recherche et développement progressent à 2,2 milliards d’euros (+17,9 %), y compris le coût du réexamen des priorités pour le pipeline

Les frais commerciaux et généraux progressent à 2,5 milliards d’euros (+9,0 %), en raison des récentes acquisitions et de charges non récurrentes

Le BNPA des activités s’élève à 2,09 euros (+33,3 % à TCC et +31,4 % à données publiées) ; le BNPA IFRS s’élève à 0,29 euro

Évolution du pipeline

Sept approbations réglementaires en immunologie, maladies rares, oncologie et neurologie

Deux résultats positifs d’études de phase 3 : Nexviazyme pour la maladie de Pompe infantile et amlitelimab en traitement d'entretien de la dermatite atopique

Quatre acceptations de soumissions réglementaires et quatre désignations réglementaires (examen prioritaire, procédure accélérée, médicament innovant)

Décisions stratégiques du pipeline : amlitelimab ne progressera pas vers une soumission réglementaire mondiale. Les programmes de développement clinique d’itepekimab et balinatunfib ont été interrompus

Allocation des capitaux

Achèvement du programme de rachat d’actions de 1 milliard d’euros



Durabilité

Les médicaments du portefeuille Impact ® sont désormais disponibles dans 30 pays mal desservis, et la Global Health Unit se rapproche ainsi de son objectif de fourniture de traitements à deux millions de patients atteints de maladies non transmissibles d’ici 2030.

Perspectives relevées

Pour son chiffre d'affaires 2026, Sanofi anticipe un taux de croissance autour de 10% à TCC, et prévoit pour le BNPA des activités à TCC une croissance légèrement supérieure à celle des ventes. 3

Belén Garijo, Directrice Générale, déclare : ”Sanofi a réalisé au deuxième trimestre une progression à deux chiffres de ses ventes et une forte progression du BNPA. Le chiffre d’affaires progresse de 17,8 %, porté par les lancements Pharma (y compris les récentes acquisitions) et par Dupixent (+37,6 %). Le BNPA des activités progresse de 33,3 %, grâce à une gestion rigoureuse des coûts et à des éléments non-récurrents. Parmi les principales étapes franchies dans le pipeline, citons sept nouvelles approbations réglementaires, deux résultats positifs d’études de phase 3 et quatre désignations réglementaires supplémentaires. Forte de cette solide performance au premier semestre, et anticipant une normalisation de la croissance au second semestre, Sanofi relève ses perspectives pour 2026. La croissance des ventes est désormais évaluée à environ 10%, avec une croissance du BNPA légèrement supérieure à celle des ventes à taux de change constants, générant une croissance rentable et durable.

Les premiers mois qui ont suivi mon entrée en fonction ont été consacrés à une évaluation des défis qui attendent Sanofi, et à l’élaboration d’une feuille de route visant à accélérer la transformation de l’entreprise, en prenant en compte à la fois ses atouts commerciaux et la nécessité d’optimiser tant ses efforts de R&D que son pipeline. Sur les priorités relatives à ce pipeline, Sanofi a pris plusieurs initiatives majeures, et nommé récemment un Comité exécutif resserré, aligné sur ses priorités stratégiques. Pour l’avenir, Sanofi envisage avec confiance sa trajectoire de croissance rentable, basée sur des objectifs ambitieux mais réalisables : la prévision de ventes de Dupixent pourrait atteindre environ 25 milliards d’euros en 2030, en plus de ventes d’environ 10 milliards d’euros pour les nouveaux lancements Pharma (à TCC dans les deux cas). Grâce à cette solide assise financière, Sanofi devrait être en mesure d’étoffer encore son pipeline et de poursuivre des opportunités de croissance externe au cours des années à venir. Sanofi s’engage à agir et à communiquer ses progrès aux actionnaires et aux autres parties prenantes au cours des prochains trimestres.”

T2 2026 Variation Variation à TCC S1 2026 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires €11 597m +16,0% +17,8% €22 106m +11,1% +15,7% Résultat net IFRS €343m -91,3% — €1 957m -66,3% — BNPA IFRS €0,29 -91,0% — €1,63 -65,6% — Cash-flow libre 4 €2 670m +86,8% — €3 724m +51,5% — Résultat opérationnel des activités €3 291m +33,7% +35,8% €6 258m +16,7% +22,3% Résultat net des activités €2 501m +28,9% +31,0% €4 765m +14,8% +20,4% BNPA des activités €2,09 +31,4% +33,3% €3,97 +17,1% +22,7%

1 Sauf indication contraire, l’évolution du chiffre d'affaires est exprimée à taux de change constants (TCC) (Cf. définition en Annexe 8).

2 Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, les commentaires de Sanofi portent sur le résultat net des activités, qui est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8). Le compte de résultat figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités, en Annexe 4.



3 Aux cours de change moyens en vigueur en juillet 2026, l’incidence des changes sur le chiffre d’affaires est estimée à environ -1 %, et sur le BNPA des activités, à environ -2 %.

4 Le cash-flow libre est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8).

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