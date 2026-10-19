Communiqué de presse : Sanofi pose la première pierre d’une nouvelle unité de production d’insuline de pointe en Allemagne

Sanofi pose la première pierre d’une nouvelle unité de production d’insuline de pointe en Allemagne

Paris et Francfort, le 19 octobre 2026. Sanofi a posé aujourd’hui la première pierre de sa nouvelle unité de production d’insuline de pointe sur son BioCampus de Francfort, en Allemagne. Cette nouvelle installation intégrera une nouvelle génération de technologies de production d’insuline sur l’un des principaux sites intégrés de recherche et de production de Sanofi, renforçant ainsi sa capacité à approvisionner de manière fiable et sur le long terme des millions de personnes vivant avec un diabète dans le monde.

Boris Rhein, ministre-président du Land de Hesse, et Mike Josef, maire de Francfort, ont participé à la cérémonie aux côtés de Belén Garijo, Directrice générale de Sanofi, Brendan O’Callaghan, Vice-Président Exécutif, Manufacturing & Supply de Sanofi et Président du Conseil de surveillance de Sanofi en Allemagne, et Madeleine Roach, Présidente de Sanofi en Allemagne.

« Des millions de personnes dans le monde dépendent chaque jour de l’insuline, et notre engagement à leurs côtés s’inscrit dans la durée. Avec cette nouvelle unité, nous investissons dans la prochaine génération de production d’insuline en Europe, en nous appuyant sur plus d’un siècle d’expertise et sur notre solide présence industrielle à Francfort. Maintenir les conditions nécessaires à l’investissement et à l’innovation sera essentiel pour la compétitivité future de l’Europe », a déclaré Belén Garijo, Directrice générale de Sanofi.

Investir dans la prochaine génération de production d’insuline

La nouvelle unité occupera une superficie de 36 000 mètres carrés sur le BioCampus de Sanofi à Francfort, soit l’équivalent d’environ cinq terrains de football. Conçue pour répondre aux standards les plus élevés en matière de qualité et d’automatisation, elle intégrera des technologies numériques avancées et l’intelligence artificielle dans les processus de production et de contrôle qualité.

La production à pleine capacité du principe actif de l’insuline est prévue en 2032, une fois l’ensemble des autorisations nécessaires obtenues pour la nouvelle unité. S’appuyant sur plus d’un siècle d’expertise industrielle à Francfort, la nouvelle unité associera technologies de production avancées, automatisation et capacités numériques. Une fois opérationnelle, elle comptera parmi les unités de production d’insuline les plus importantes et les plus avancées d’Europe et constituera un maillon important du réseau mondial d’approvisionnement en insuline de Sanofi.

Le BioCampus de Francfort couvre l’ensemble de la chaîne de production de l’insuline, de la fabrication du principe actif au remplissage, à l’assemblage des dispositifs et au conditionnement. Environ 4 000 collaborateurs y sont dédiés à l’insuline et près de 20 produits à base d’insuline sont fournis à partir du site.

Un engagement de long terme auprès des personnes vivant avec un diabète

Plus de 500 millions de personnes vivent aujourd’hui avec un diabète dans le monde et des millions d’entre elles dépendent quotidiennement de l’insuline. Alors que le nombre de personnes vivant avec un diabète devrait dépasser 800 millions d’ici à 2050 et que le paysage mondial de l’approvisionnement en insuline évolue, garantir un approvisionnement fiable sur le long terme restera essentiel.

Chaque année, Sanofi fournit de l’insuline à environ 15 millions de personnes dans plus de 100 pays. La nouvelle unité de Francfort témoigne de l’engagement de long terme de Sanofi auprès des personnes qui dépendent quotidiennement de l’insuline et contribuera à doter son réseau mondial de production des capacités nécessaires pour répondre aux besoins des patients pour les décennies à venir.

Sanofi a annoncé son projet de nouvelle unité à Francfort en août 2024. En septembre 2026, la Commission européenne a approuvé le soutien public apporté par le gouvernement fédéral allemand, le Land de Hesse et la ville de Francfort dans le cadre des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État.

Vue de la nouvelle unité de production d’insuline sur le BioCampus Sanofi de Francfort

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